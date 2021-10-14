Ayşe Gündüz 46 yaşında
Akbayır mahallesinden Mükremin Gündüz'ün eşi, Çatova mahallesinden Mehmet ve Dudu Sarıçiçek ailesinin kızı, Resul, Vesile, Canan ve Nesrin Gündüz kardeşlerin annesi, Ali, Hamza, Hamdi, Hami, Celal, Mustafa ve Fatoş Sarıçiçek kardeşlerin kardeşi, Şahabettin Tat, Mustafa Türk, Gökhan Kılıç ve Afra Gündüz'ün kayınvalidesi, Ayşe Gündüz vefat etmiştir.
Cenazesi 14 Ekim 2021 Perşembe günü ikindi namazından sonra Hocazade camiinde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Kuran-ı Cumhuriyet mahallesi Gediz Sokak (Elmalar Tüp Bayii karşısı)
Taziye için telefonlar :
0 553 710 76 98 eşi Mükremin
0 541 685 50 60 oğlu Resul Gündüz
0 533 354 17 35 damadı Mustafa Türk
0 543 374 34 57 damadı Şahabettin Tat
Merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.