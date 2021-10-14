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Ayşe Gündüz 46 yaşında

Ayşe Gündüz 46 yaşında
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Ayşe Gündüz 46 yaşında

Akbayır mahallesinden Mükremin Gündüz'ün eşi, Çatova mahallesinden Mehmet ve Dudu Sarıçiçek ailesinin kızı, Resul, Vesile, Canan ve Nesrin Gündüz kardeşlerin annesi, Ali, Hamza, Hamdi, Hami, Celal, Mustafa ve Fatoş Sarıçiçek kardeşlerin kardeşi, Şahabettin Tat, Mustafa Türk, Gökhan Kılıç ve Afra Gündüz'ün kayınvalidesi, Ayşe Gündüz vefat etmiştir.

Cenazesi 14 Ekim 2021 Perşembe günü ikindi namazından sonra Hocazade camiinde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kuran-ı Cumhuriyet mahallesi Gediz Sokak (Elmalar Tüp Bayii karşısı)

Taziye için telefonlar :

0 553 710 76 98 eşi Mükremin

0 541 685 50 60 oğlu Resul Gündüz

0 533 354 17 35 damadı Mustafa Türk

0 543 374 34 57 damadı Şahabettin Tat

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Gündüz 46 Yaşında
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Bahittin Saykın ALMANYA 2 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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M gülbay çanakkale 2 gün önce

Merhumeye Allah Rahmet etsin mekânı cennet olsun rabbim taksiratını affetsin

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Adem Kancı 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 2 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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ömer kurtdede 2 gün önce

Allah Rahmet eylesin Mekanı cennet olsun Tüm sevenlerine Baş sağlığı dilerim

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Ali Akarsu İstanbul 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Niyazi CERİTLİ 2 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 2 gün önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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