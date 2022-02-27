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Ayşe Gül Bişğin 71 yaşında

Ayşe Gül Bişğin 71 yaşında
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Ayşe Gül Bişgin 71 yaşında,

Yeniçerioğlu Mehmet Ağa'nın kızı, merhum Karlıdağ Doğan’ın eşi, Süleyman, Abdulkadir, Mustafa ,Mesut Bişgin ve Yasemin Ülger kardeşlerinin annesi, Mehmet Ülger'in Kayınvalidesi, Mesut ve Yaşar Yazgan, Narin Kul, Merhum Yıldız Müftüoğlu, Durdu, Ali ve Hikmet ve Mehmet Yeniçerioğlu kardeşlerin ablası, Ayşe Gül Bişgin vefat etmiştir. Cenazesi 28 Şubat Pazartesi günü cenaze namazı Öğle vaktinde Ulu camiinde kılınarak Gariplik mezarlığına defnolunacaktır.

İletişim :

Oğlu Süleyman Bişgin:

 0 543 481 38 82

Kardeşi Mehmet Yeniçeri: 

0 542 436 98 50

Taziye Yeri: Cumhuriyet Mah. Valide Emine Sultan Cad. Afetevleri, Eski odun ambarı civarı, kendi hanesinde okunacaktır.

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