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Ayşe Bulut 81 yaşında,

Ayşe Bulut 81 yaşında,
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Kalaycık Mahallesinden olup Bahçelievler mahallesinde ikamet eden Hasan Bulut’un eşi, Palavar köyünden Süleyman Sönmez’in kızı, Merhum Halis ve esnaftan Mehmet Sönmez ile Zeynep, Güllü, Sevim, Behiye, Yeter, Leyla ve Seyran kardeşlerin ablası, Fikri ve Öğretmen Hüseyin, Zekiye, Semra Hülya ve Derya kardeşlerin annesi Ayşe Bulut Vefat etmiştir.

Cenazesi 22 Mart 2022 Salı günü ikindi namazından sonra Veysel Karani Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Bahçelievler mahallesi Alembey caddesi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için tel : 0 505 220 40 46 oğlu Hüseyin

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Ayşe Bulut 81 Yaşında
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