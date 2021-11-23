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Ayhan Apdik 52 yaşında

Ayhan Apdik 52 yaşında
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Apdikler  kabilesinden merhum Ahmet Apdik oğlu, Hasan Apdik, Hakan Apdik, Güngör Aloğlu kardeşlerin Ağabeyi, Mustafa Apdik, Reşat Apdik, merhum Mehmet Apdik, Zekiye Durna, Gülşen Tercan, Sema Apdik kardeşlerin yeğeni, Cemal Eren yeğeni, Ayhan Apdik vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazından sonra gariplik camiinde kılınarak, gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Pınarbaşı Cad. Simge Fırın arkası, kardeşi Hasan Apdik hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları:

Hasan Apdik: 0541.823.3113

Hakan Apdik: 0543.585.4919

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Ayhan Apdik 52 Yaşında
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