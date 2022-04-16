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Avşar Yaşar Kılınç 64 yaşında,

Avşar Yaşar Kılınç 64 yaşında,
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Kalealtı Köyü Bannıoğlu kabilesinden Merhum Şükrü Kılınç ve Merhum Fehime Kılınç’ın oğulları, Mehmet Kılınç, Orhan Kılınç, Ahmet Kılınç kızları Fadime Yüksel , Ayşe Günalmış, Yıldız Türkan, Adalet Kılıç, enişteleri Nedim Yüksel , Mehmet Kılıç, Hamza Günalmış, Arif Türkan,  oğulları Hakan Kılınç, Gökhan Kılınç, Gürkan Kılınç, Serkan Kılınç ve kızı Özlem Kılınç’ın babaları, TKİ‘ den emekli Avşar (Yaşar) Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazından sonra Kalealtı köyünde defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon

0 505 503 84 13 Hakan Kılınç

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Avşar Yaşar Kılınç 64 Yaşında
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