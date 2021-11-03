Atilla Sanrı 52 yaşında

Güneşli mahallesinden merhum Ömer Faruk ve Rabia Sanrı’nın oğlu; Musa ve Sebihat Çıkla’nın damadı, Vildan Sanrı’nın eşi, Tuğçe ve Rabia kardeşlerin babası, Muhammet Fatih Yavuz’un kayınbabası, Hacı Mehmet Sanrı, Filiz Özkan ve Şule Balcı kardeşlerin kardeşi, Saadettin Özkan ve Bilal Balcı bacanakların kayını Astsubay emeklisi Atilla Sanrı vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazından sonra Ulu Camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba mahallesi Pancar Kooperatifi yanı enişte Sadettin Özkan’ın evinde okunacaktır.

Taziye telefonları:

Eniştesi Saadettin Özkan : 0544 731 9 80

Eniştesi Bilal ABalcı : 0543 389 81 15

Kardeşi Hacı Mehmet Sanrı : 0542 636 87 14