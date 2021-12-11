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Atilla Şahin 51 yaşında

Atilla Şahin 51 yaşında
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Aslen Afşin Altaş mahallesinden merhum Mevlüt ve merhume Feride Şahin ailesinin oğlu; belediye personeli Hüseyin Şahin, Ferhan Şahin, Kadir Şahin, Ali Şahin, Ayfer Kertmen Hamiyet Bilir, Hatice Yılmaz kardeşlerin kardeşi; Müzeyyen Şahin’in eşi; Şebnem, Sueda, Mislina, Mevlüt kardeşlerin babası; Mustafa Kertmen ve İsrafil Binboğa kayınbabaları; esnaf Atilla Şahin 10 Aralık 2021 Cuma günü vefat etmiştir.

Cenazesi 11 Aralık 2021 Cumartesi günü öğlen namazından sonra Altaş mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba mahallesi  Yeni cami çaprazı karşısı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonu:

Hüseyin Şahin 0 507 226 95 46

Kadir Şahin 0 541 523 47 37

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Atilla Şahin 51 Yaşında
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