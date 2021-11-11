Asım(Avni) Ak 77 yaşında

Çiçek mahallesinden, merhum Yahya ve Elif Ak'ın oğlu, Meliha Ak'ın eşi, Mürüvvet, öğretmen Yahya, öğretmen Davud, Şule, Gülhan ve TKİ personeli M.Mustafa'nın babaları, merhum Seyyare Ak, öğretmen Medeni Ak, Şeker Fab. Şefi Ahmet Ak ve Mukadder Atıcı ile öğretmen Hayati Ak, Sağlık Personeli Fatma Demir ve M.E.B. Müfettişi Yıldırım Ak'ın abileri, Kredi Yurtlar eski bölge müdürü D. Mehmet Elmas, Tarım Bakanlığı eski genel Müdürü İsmail Elmas, Devlet hastanesiden emekli Mustafa Elmas ve TRT Yönetmeni merhum Halil Elmas'ın enişteleri, Mehmet Doğan, Necmi Çil, Sibel Ak, Rabia Ak ve Saadet Ak'ın kayınpederleri , Asım(Avni) Ak bir süredir maruz kaldığı hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi Perşembe günü Çiçek aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Çiçek Köyünde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları;.

Oğlu Yahya;0505 387 14 27

Oğlu Davud; 0505 355 71 59

Oğlu M. Mustafa;0505 220 02 66

Kardeşi Yıldırım; 0505 394 22 83