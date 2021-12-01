Arefe Mızrak 63 yaşında
Çiçek mahallesinden merhum Süleyman ve Seyyare Tekin kızı, Merhum Sabri, Fatma Mızrak gelini, Enver Mızrak eşi, Serkan, Ömer, Fatmanur kardeşlerin annesi Harun, Mevlüt, Mehmet, Gandi, Muhlise, merhum Mesut Tekin ve Fadime Yinanç'ın kardeşleri Mehmet Mızrak'ın yengesi Arefe Mızrak vefat etmiştir. Cenaze namazı ikindi namazında çiçek merkez caminde kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir. Pandimi sebebiyle toplu taziye olmayacaktır. Taziyeler telefonla olacaktır.
Taziye telefonları
Enver Mızrak 0541 784 68 79
Serkan Mızrak 0554 132 02 28
Ömer Mızrak 0507 641 90 58
Fatmanur Mızrak 0507 839 28 69
Mehmet Mızrak 0543 355 77 10
HarunTekin 0543 530 58 44
Mehmet Tekin 0542 206 63 51