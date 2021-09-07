Anma / Şadiye Yıldız
07 Eylül 2021 Salı 15:53
07 Eylül 2021 Salı 15:53
ALLAH rahmet eulesin mekanı cennet olsun
Sevgili anacığım aramızdan ayrılalı 1 yıl oldu. Senin yokluğuna alışmak çok zor.Ani gidişinle bizleriçok üzdün.Dilerim Allah'tan mekanını cennet eylesin.Seni o çok sevdiğin Peygamberimize komşu eylesin. Cennetinde hep bereber buluşmayı nasip eylesin...
ALLAH RAHMET EYLESİN
Merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
ALLAH rahmet eylesin mekani cennet olsun inşAllah başınız sağolsun
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Allah mekanını Cennet eylesin inşAllah Şadiye ablam...
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun çok severdim teyzeyi