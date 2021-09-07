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Anma / Şadiye Yıldız

Anma / Şadiye Yıldız
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Anma Şadiye Yıldız
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Sariye Yinaç 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun çok severdim teyzeyi

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fehmi aslan 2 gün önce

ALLAH rahmet eulesin mekanı cennet olsun

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Hacı YILDIZ 2 gün önce

Sevgili anacığım aramızdan ayrılalı 1 yıl oldu. Senin yokluğuna alışmak çok zor.Ani gidişinle bizleriçok üzdün.Dilerim Allah'tan mekanını cennet eylesin.Seni o çok sevdiğin Peygamberimize komşu eylesin. Cennetinde hep bereber buluşmayı nasip eylesin...

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 1 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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Bahittin Saykın ALMANYA 20 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Osman EFEOGLU 11 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekani cennet olsun inşAllah başınız sağolsun

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DERVİŞ DOĞAN 2 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Recep Hayvalı SAKARYA 2 gün önce

Allah mekanını Cennet eylesin inşAllah Şadiye ablam...

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