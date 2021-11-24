Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Öğretmenler Günü törenle kutlandı
Öğretmenler Günü törenle kutlandı
TMO'dan un fiyatı açıklaması
TMO'dan un fiyatı açıklaması
Trafik kazasında hayatını kaybeden Göksunlu uzman çavuşa son görev
Trafik kazasında hayatını kaybeden Göksunlu...
Meteoroloji uyardı: Elbistan sağanak yağışa teslim olacak
Meteoroloji uyardı: Elbistan sağanak yağışa...
Başkan Arslan: “Bugüne kadar neredeydiniz?”
Başkan Arslan: “Bugüne kadar neredeydiniz?”
banner191
banner162

Anma / Remzi Doğan

Anma / Remzi Doğan
banner167

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Anma Remzi Doğan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İbrahim Gövcecik 5 saat önce

Baba dostumuz, Elbistanın güzide şahıslarından, bizlere Esat ve Zeki gibi çok değerli dost bırakan, Ahmet ve Asumanın muhterem babaları, Remzi amcamıza Allahdan rahmet sevenlerine sağlıklar dilerim. İbrahim Gövcecik, Hollanda

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamza Topsakal 4 saat önce

Merhum remzi abimizi Allah gani gani rahmet eylesin inşAllah biz ailesinden ve kendisinden memnun ve razıyız rabbimde kendilerinden razı olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet Tahir Akat/DİDİM 3 saat önce

Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MELİH OLGUN 46 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)