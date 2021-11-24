Anma / Remzi Doğan
24 Kasım 2021 Çarşamba 16:37
24 Kasım 2021 Çarşamba 16:37
Merhum remzi abimizi Allah gani gani rahmet eylesin inşAllah biz ailesinden ve kendisinden memnun ve razıyız rabbimde kendilerinden razı olsun
Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.
ALLAH RAHMET EYLESİN
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Baba dostumuz, Elbistanın güzide şahıslarından, bizlere Esat ve Zeki gibi çok değerli dost bırakan, Ahmet ve Asumanın muhterem babaları, Remzi amcamıza Allahdan rahmet sevenlerine sağlıklar dilerim. İbrahim Gövcecik, Hollanda