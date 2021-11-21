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Ali Yüksek 81 yaşında

Ali Yüksek 81 yaşında
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Ali Yüksek 81 yaşında

Akbayır Mahallesinden olup Güneşli Mahallesinde ikamet eden merhum Ökkeş ve Feride Yüksek ailesinin oğlu, Mukadder Yüksek’in eşi, merhum Şah Hüseyin, Hacı İbrahim, Mehmet Yüksek, merhume Mahide Solak, Nermiye Darendeli, Kenan Yüksek, Maşide Bostan kardeşlerin kardeşi, Fadime Yılmaz, Feride Saçlı, Ekrem Alperen, Ali Doğan bacanakların kayınbabaları Ali Yüksek vefat etmiştir. 

Cenazesi öğle namazından sonra Akbayır Mahallesinde defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Güneşli Mahallesi Otogar karşısı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 542 566 46 63 oğlu Mehmet Yüksek,

0 534 054 18 36 torunu Serkan Alperen.

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