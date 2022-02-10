Ali Varol Güneş
Merhum Sadık ve Zöhre Güneş ailesinin oğlu, İbrahim ve Asiye Güneş’in damatları merhum Mustafa, merhum Ahmet Duran, merhum
Ali, merhum kasap Hacı Mehmet Güneş, merhum Şeref Güneş, merhum Emine Güven, merhum Münire Berberoğlu ve merhum Mürüvvet Tozlu’nun enişteleri, Mikdat Berberoğlu ve Nuri Tozlu’nun bacanağı, Hatice Güneş’in eşi, Çağatay, Zehra, Hakan, Filiz ve Erkan Güneş kardeşlerin babaları, emekli teknik öğretmen Ali Varol Güneş vefat etmiştir.
Cenazesi 11.02.2022 Cuma günü öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Çiftlikköy mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefon:
Oğlu Sadık Çağatay Güneş 0 532 321 14 93