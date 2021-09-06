Ali Öksüz 85 yaşında
Kızılcaoba mahallesinden merhum Şükriye Öksüz’ün eşi, Dr. Zeynep Özkan, öğretmen Hacer Soydan ve Sedat Öksüz kardeşlerin babası, Dr. Metin Özkan ve Mehmet Soydan bacanakların kayınpederi, merhum Necip Üstün, merhum Mehmet Üstün, merhum Navruz Usta ve Esat Üstün’ün enişteleri, Ali Öksüz vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Pınarbaşı camiinde namazı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonları:
Kızı Dr. Zeynep Özkan 0505 787 84 77
Damadı Metin Özkan 0542 890 97 58
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim