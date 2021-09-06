Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
Başkan Bozan, belediyenin gelir gider tablosunu paylaştı
Başkan Bozan, belediyenin gelir gider...
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Gökkuşağının tüm renkleri bu mısırda!
Gökkuşağının tüm renkleri bu mısırda!
Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
banner191
banner162

Ali Öksüz 85 yaşında

Ali Öksüz 85 yaşında
banner167

Ali Öksüz 85 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden merhum Şükriye Öksüz’ün eşi, Dr. Zeynep Özkan, öğretmen Hacer Soydan ve Sedat Öksüz kardeşlerin babası, Dr. Metin Özkan ve Mehmet Soydan bacanakların kayınpederi, merhum Necip Üstün, merhum Mehmet Üstün, merhum Navruz Usta ve Esat Üstün’ün enişteleri, Ali Öksüz vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazından sonra Pınarbaşı camiinde namazı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.

Taziye telefonları: 

Kızı Dr. Zeynep Özkan 0505 787 84 77

Damadı Metin Özkan 0542 890 97 58

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Ali Öksüz 85 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Niyazi CERİTLİ 3 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sabit Yinanç 3 gün önce

Merhuma cenabı Allah tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 3 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Necdet (ZOR) TÜMER MERSİN 3 gün önce

Merhuma Allahtan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun inşAllah.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamza Topsakal 3 gün önce

Merhum ali abiye Allahdan rahmet evlatlarına damatlarına ve sevenlerine muhterem arkadaşım kemal üstün nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Etem KUL 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
DERVİŞ DOĞAN 3 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet pamir (izmir) 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar