Ali Metin 73 yaşında

Alemdar Mahallesinden Süleyman ve Meryem Metin ailesinin oğlu, merhum Ahmet, Bilal ve Resul kardeşlerin kardeşi, Yusuf, Hakan, Harun, ve merhum Bilal kardeşlerin babası TKİ’den emekli Ali Metin vefat etmiştir.
Cenazesi 01.01.2022 Cumartesi günü öğle namazından sonra Ulu Camii’nde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi Battalgazi Mahallesi Çatovalar Sokak’ta olacaktır.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Yusuf Metin 0 505 274 28 16,
Hakan 0 505 400 77 12,
Harun 0 505 845 40 95.