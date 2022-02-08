Ali İhsan Yazgan 68 yaşında, 

Merhum Nuri ve Hatice Yazgan ailesinin oğlu, Eser Yinanç, Ferahi Yazgan ve Tayfur Yazgan'ın kardeşi, merhum Durmuş Ali ve Gafile Polat'ın damadı, merhum Naci Polat'ın eniştesi, merhum Şeref Güneş, Bahadır Kücük ve İbrahim Kul'un bacanağı, merhum Öğretmen Sırrı Yinanç'ın kayınbiraderi, Nursel Yazgan'ın eşi, Nurcan Cingöz, Hatice Yazgan ve Şevval Çolak kardeşlerin babası, Hst.personeli Ahmet Cingöz ve Eyyüp Çolak'ın kayınpederi TEDAŞ veznedarı Ali İhsan Yazgan vefat etmiştir.

Cenazesi 08 Şubat 2022 Salı günü Ulu Camiinde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Güneşli mahallesi Akedaş karşısı Sevinçler Apt. kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 505 272 56 66 damadı Ahmet Cingöz

0 545 655 91 01 damadı Eyyup Çolak

0 542 275 34 65 yeğeni Agah Yinanç