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Ali İhsan Yazgan 68 yaşında, 

Ali İhsan Yazgan 68 yaşında, 
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Merhum Nuri ve Hatice Yazgan ailesinin oğlu, Eser Yinanç, Ferahi Yazgan ve Tayfur Yazgan'ın kardeşi, merhum Durmuş Ali ve Gafile Polat'ın damadı, merhum Naci Polat'ın eniştesi, merhum Şeref Güneş, Bahadır Kücük ve İbrahim Kul'un bacanağı, merhum Öğretmen Sırrı Yinanç'ın kayınbiraderi, Nursel Yazgan'ın eşi, Nurcan Cingöz, Hatice Yazgan ve Şevval Çolak kardeşlerin babası, Hst.personeli Ahmet Cingöz ve Eyyüp Çolak'ın kayınpederi TEDAŞ veznedarı Ali İhsan Yazgan vefat etmiştir.

Cenazesi 08 Şubat 2022 Salı günü Ulu Camiinde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Güneşli mahallesi Akedaş karşısı Sevinçler Apt. kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 505 272 56 66 damadı Ahmet Cingöz

0 545 655 91 01 damadı Eyyup Çolak

0 542 275 34 65 yeğeni Agah Yinanç

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Anahtar Kelimeler:
Ali İhsan Yazgan 68 Yaşında
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Necdet (ZOR) TÜMER Mersin 4 saat önce

Allah rahmet eylesin.

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MERNUŞ DOĞAN 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Mustafa Yüce (şeker emekli) 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Fatih GÖRÜR 3 saat önce

Merhuma Allah-ü Teala'dan rahmet ve mağfiret Agah Sabri bey nezdinde yakınlarına başsağlığı ve metanet dilerim. Rabbim Merhametiyle muamele eylesin. İnşAllah

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Arif Gücükoğlu 3 saat önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum

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Ali Akarsu İstanbul 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Hamdi olgun 3 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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