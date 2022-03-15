Ali İhsan Şakalar 73 yaşında

Ekinözü – Türkeli Mahallesi Apolar kabilesinden, Ali-Fatiş ailesinin oğlu, TKİ’den emekli Cuma, Nuriye, şeker fabrikasından emekli Halit Şakalar’ın abisi, Halil Şakalar’ın yeğeni, öğretmen Yaşar, şeker fabrikası personeli Turgut, Oğuzhan, polis memuru Hakkı, belediye personeli Korkut Ata ve bakanlık personeli Selçuk Şakalar’ın amcaoğulları, göz doktoru Doç. Dr. Yıldırım, öğretmen Vesile ve öğretmen Ali Şakalar’ın babası, öğretmen Cebrail Taşdemir’in kayınbabası TKİ’den emekli Ali İhsan Şakalar vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Mart Çarşamba günü Elbistan Ulu Cami’inde öğle namazına müteakip namazı kılınıp Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yeşilyurt Mahallesi’nde (şahin tepesi) kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0505 295 7263 oğlu Yıldırım
0541 304 4434 oğlu Ali.