Ali İhsan Karagenç 67 yaşında

Merhum Hacı Osman ve merhume Makbule Karagenç ailesinin oğlu, merhum Sefa, Mehmet, Asım, Salim, Türkan, Cengiz, Şengül ve Uğur Karagenç’in abisi, Hülya Karagenç’in eşi, Ebru, Makbule, Saadet ve Orhan Karagenç’in babası, Hiba ve Leman Döngel ailesinin damadı, Ali Döngel ile Eser ve Hasan Havan’ın eniştesi, Halil İbrahim Öksüz’ün kayınbiraderi TKİ emekli memurlarından Ali İhsan Karagenç vefat etmiştir. Cenaze namazı, 29 Kasım Pazartesi günü Ulu Cami’inde öğle namazına müteakiben kılınacaktır. Cenazesi, Gariplik Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Pınarbaşı Camii karşısında okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0546 646 2025 oğlu Orhan

0537 850 2172 kardeşi Uğur