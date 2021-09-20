Ali Güzel 84 yaşında

Ekinözü ilçesi Kabaktepe Mahallesi’nden Durdu ve Elif Güzel ailesinin oğlu, Abdurrahman, Remzi ve merhum Baki Güzel’in ağabeyi, şeker fabrikasından emekli Fikret, sanayi esnaflarından Ferhat, İlhan, Mesut, öğretmen Orhan ve Mustafa ile imam hatip Mehmet Güzel kardeşlerin babası Ali Güzel vefat etmiştir. Cenazesi, 20 Eylül Pazartesi günü Hocazade Cami’inden öğle namazına müteakip kaldırılarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0537 307 7711 kardeşi Abdurrahman

0542 734 4403 oğlu Ferhat

‎0544 908 8256 oğlu Fikret

0544 714 7415 oğlu İlhan

0544 482 0850 oğlu Mesut

0 507 388 1999 oğlu Orhan

‎0534 931 1496 kardeşi Remzi.