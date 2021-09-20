Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
ETSO’dan 700 öğrenciye kırtasiye desteği
ETSO’dan 700 öğrenciye kırtasiye desteği
Jandarma trafikten okul geçitlerinde denetim
Jandarma trafikten okul geçitlerinde denetim
Engelli kızın gelinlik ve düğün hayali gerçeğe dönüştü
Engelli kızın gelinlik ve düğün...
Zabıtadan fahiş fiyat ve etiket denetimi
Zabıtadan fahiş fiyat ve etiket...
Artık polisi aramak için de ‘155’ yerine ‘112’ tuşlanacak
Artık polisi aramak için de...
banner191
banner162

Ali Güzel 84 yaşında

Ali Güzel 84 yaşında
banner167

Ekinözü ilçesi Kabaktepe Mahallesi’nden Durdu ve Elif Güzel ailesinin oğlu, Abdurrahman, Remzi ve merhum Baki Güzel’in ağabeyi, şeker fabrikasından emekli Fikret, sanayi esnaflarından Ferhat, İlhan, Mesut, öğretmen Orhan ve Mustafa ile imam hatip Mehmet Güzel kardeşlerin babası Ali Güzel vefat etmiştir. Cenazesi, 20 Eylül Pazartesi günü Hocazade Cami’inden öğle namazına müteakip kaldırılarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0537 307 7711 kardeşi Abdurrahman

0542 734 4403 oğlu Ferhat

‎0544 908 8256 oğlu Fikret

0544 714 7415 oğlu İlhan

0544 482 0850 oğlu Mesut

0 507 388 1999 oğlu Orhan

‎0534 931 1496 kardeşi Remzi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.