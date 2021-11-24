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Ali Ekici 39 yaşında

Ali Ekici 39 yaşında
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Ali Ekici 39 yaşında 

Çoğulhan mahallesinden merhum Hasan Ekici ve Şengül Ekicinin oğlu; Hacı,Veysi, Gül, Meryem kardeşlerin kardeşi  merhum Nezir, Sait, Faik kardeşlerin yeğeni Ali Ekici ( 39 ) geçirmiş olduğu amansız trafik kazasında tedavi gördüğü Adana Balcalı hastenesinde vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Yeşilova caaminde kılınan cenaze namazından sonra esentepe mezarlığına defnedilecektir.
Cenaze evi çilingir caddesi yarbılar petrol karşısı kendi haneleri Elbistan 
Tel: 0553 084 60 96  kardeşi Hacı
Tel: 0542 651 10 44    Kardeşi Veysi

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Ali Ekici 39 Yaşında
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