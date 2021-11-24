Ali Ekici 39 yaşında
Çoğulhan mahallesinden merhum Hasan Ekici ve Şengül Ekicinin oğlu; Hacı,Veysi, Gül, Meryem kardeşlerin kardeşi merhum Nezir, Sait, Faik kardeşlerin yeğeni Ali Ekici ( 39 ) geçirmiş olduğu amansız trafik kazasında tedavi gördüğü Adana Balcalı hastenesinde vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Yeşilova caaminde kılınan cenaze namazından sonra esentepe mezarlığına defnedilecektir.
Cenaze evi çilingir caddesi yarbılar petrol karşısı kendi haneleri Elbistan
Tel: 0553 084 60 96 kardeşi Hacı
Tel: 0542 651 10 44 Kardeşi Veysi