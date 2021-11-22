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Ali Ceran 64 yaşında

Ali Ceran 64 yaşında
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Ali Ceran 64 yaşında

Aslen Kalealti mahallesinden olup Elbistan belediyesinden emekli, Musa Mamed ve Hatice Ceran'ın oğlu, Mehmet, Levent, Serkan, Nursah Ceran kardeşlerin babası, Perihan Ceran'ın eşi  Ali Ceran vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazından sonra Hocazade caminde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Yunus Emre mahallesi Belediye evleri kendi hanesinde okunaaktır..

Taziye telefonları

0 545 867 80 62 oğlu Mehmet Ceran
0 541 306 77 57 oğlu Serkan Ceren

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Anahtar Kelimeler:
Ali Ceran 64 Yaşında
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Osman EFEOGLU 4 saat önce

ALLAH gani gani rahmet eylesin iyi bir komşuydu ve çok iyi bir insandi nur icinde yatsin Allah mekanini cennet eylesin amin başınız sağolsun

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Niyazi CERİTLİ 4 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Adem Kancı 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Haci kibrit 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde yatsın

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Kadir Yalçınöz 2 saat önce

Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Hamza Topsakal 34 dakika önce

Merhum ali arkadaşıma Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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