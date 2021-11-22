Ali Ceran 64 yaşında
Aslen Kalealti mahallesinden olup Elbistan belediyesinden emekli, Musa Mamed ve Hatice Ceran'ın oğlu, Mehmet, Levent, Serkan, Nursah Ceran kardeşlerin babası, Perihan Ceran'ın eşi Ali Ceran vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazından sonra Hocazade caminde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Yunus Emre mahallesi Belediye evleri kendi hanesinde okunaaktır..
Taziye telefonları
0 545 867 80 62 oğlu Mehmet Ceran
0 541 306 77 57 oğlu Serkan Ceren
ALLAH gani gani rahmet eylesin iyi bir komşuydu ve çok iyi bir insandi nur icinde yatsin Allah mekanini cennet eylesin amin başınız sağolsun