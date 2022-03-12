Ali Avcı 82 yaşında, Akbayır mahallesinden Dudu Yanar, Tayfur Avcı, Mehmet Avcı, Hatice Tuğran ve Emine Bildirici'nin kardeşi, Elbistan ilçe Sağlık Müdürlüğü personeli Mehmet Avcı, Mesut, Murat, Menduh, Alpaslan, Mübarra, Ayşe ve Merve kardeşlerin babası, Ali Avcı vefat etmiştir.Cenazesi 13 Mart 2022 Pazar günü öğle namazından sonra Akbayır camiinde cenaze namazı kılınarak Akbayır mezarlığına defnedilecektir. Kuran-ı Kerimi kendi hanesinde okunacaktır. Taziye için telefonlar : 0 541 518 73 26 oğlu Mehmet Avcı 0 532 365 01 16 oğlu Memduh Avcı
Ali Avcı 82 yaşında
12 Mart 2022 Cumartesi 19:12
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun avcı ailesine Allah sabır versin