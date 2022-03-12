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Ali Avcı 82 yaşında

Ali Avcı 82 yaşında
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Ali Avcı 82 yaşında, Akbayır mahallesinden Dudu Yanar, Tayfur Avcı, Mehmet Avcı, Hatice Tuğran ve Emine Bildirici'nin kardeşi, Elbistan ilçe Sağlık Müdürlüğü personeli Mehmet Avcı, Mesut, Murat, Menduh, Alpaslan, Mübarra, Ayşe ve Merve kardeşlerin babası, Ali Avcı vefat etmiştir.Cenazesi 13 Mart 2022 Pazar günü öğle namazından sonra Akbayır camiinde  cenaze namazı kılınarak Akbayır mezarlığına defnedilecektir. Kuran-ı Kerimi kendi hanesinde okunacaktır. Taziye için telefonlar : 0 541 518 73 26 oğlu Mehmet Avcı 0 532 365 01 16 oğlu Memduh Avcı

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CESUR ÇAKIR 7 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun avcı ailesine Allah sabır versin

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SAİT ANTEPLİOGLU 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Rahmi Güllü 6 saat önce

Allah rahmet eylesin, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.

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