Ali Alpay 90 yaşında     

Güblüce Mahallesinden merhum Ali Alpay’ın oğlu, merhum Kadir Aytaç’ın damadı, merhum Nağme Alpay’ın eşi, Gülay Alpay, Tülay Yanık ve Mehmet Alpay kardeşlerin babası İsmail Yanık, Kadir Alpay bacanaklarının kayınbabası, 9 torun dedesi Ali Alpay vefat etmiştir.
Cenazesi Taşburun Mahallesi Hazreti Ömer Camii'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Türkköyü Mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim’i damadı İsmail Yanık’ın evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Damadı İsmail Yanık 0 545 262 63 50
Torunu Abdullah Yanık 0 544 212 34 86