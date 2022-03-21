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Ali Alpay 90 yaşında     

Ali Alpay 90 yaşında     
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Güblüce Mahallesinden merhum Ali Alpay’ın oğlu, merhum Kadir Aytaç’ın damadı, merhum Nağme Alpay’ın eşi, Gülay Alpay, Tülay Yanık ve Mehmet Alpay kardeşlerin babası İsmail Yanık, Kadir Alpay bacanaklarının kayınbabası, 9 torun dedesi Ali Alpay vefat etmiştir.

Cenazesi Taşburun Mahallesi Hazreti Ömer Camii'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Türkköyü Mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim’i damadı İsmail Yanık’ın evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Damadı İsmail Yanık 0 545 262 63 50

Torunu Abdullah Yanık 0 544 212 34 86

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Ali Alpay 90 Yaşında
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