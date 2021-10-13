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Ahmet Seyran 76 yaşında

Ahmet Seyran 76 yaşında
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Ahmet Seyran 76 yaşında

Merhum Abdulkadir Seyran ve merhume Münevver Seyran’ın oğlu, Mehmet Seyran ve Nazire Nacar’ın kardeşi, Hatice Seyran’ın eşi, Ali, Ayla, Nevzat ve Gökhan Seyran kardeşlerin babası, Pancar Kooperatifinden emekli Ahmet Seyran vefat etmiştir.     

Cenazesi 14 Ekim 2021 Perşembe günü öğle namazından sonra Ulu Camii’nde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı ve taziyesi Osmanlı Caddesi Hakan Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon: 0542  733 75 70

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Seyran 76 Yaşında
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oktay vural 3 gün önce

heygidi çavuş ahmet mekanın cennet kabrin nur olsun işllh.

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Mevlüt Hamamcı 3 gün önce

Allah rahmet eylesin

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Hamdi olgun 3 gün önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum mekanı cennet olsun

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Adem Kancı 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mustafa çolak/Bursa 3 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah başınız sağ olsun.

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İhsan Çankal 3 gün önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşAllah. Ailesine başsağlığı diliyorum.

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DERVİŞ DOĞAN 3 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Mustafa Yüce (şeker emekli) 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah başınız sağolsun rabbim merhametiyle muamele eylesin

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