Ahmet Seyran 76 yaşında
Merhum Abdulkadir Seyran ve merhume Münevver Seyran’ın oğlu, Mehmet Seyran ve Nazire Nacar’ın kardeşi, Hatice Seyran’ın eşi, Ali, Ayla, Nevzat ve Gökhan Seyran kardeşlerin babası, Pancar Kooperatifinden emekli Ahmet Seyran vefat etmiştir.
Cenazesi 14 Ekim 2021 Perşembe günü öğle namazından sonra Ulu Camii’nde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı ve taziyesi Osmanlı Caddesi Hakan Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0542 733 75 70
heygidi çavuş ahmet mekanın cennet kabrin nur olsun işllh.