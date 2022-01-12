Ahmet Hilmi Küçük 72 yaşında
İngiliz kabilesinden merhum Hacı Ali ve Gül Küçük’ün oğlu; merhum Abdullah, İsmail Küçük, Gül Aslantaş kardeşlerin abisi, Sevim, Sevda, Ali, Serkan kardeşlerin babası, Gülüzar Küçük’ün eşi, Öz Elbistan Şoförlerinden Ahmet Hilmi Küçük vefat etmiştir. Cenazesi 13 Ocak 2022 Perşembe günü öğle namazından sonra ulu camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
Oğlu Ali Küçük 0542 536 05 55
Oğlu Serkan Küçük 0533 814 55 56
Ahmet Hilmi Küçük 72 yaşında
12 Ocak 2022 Çarşamba 12:35
Ahmet Hilmi Küçük 72 yaşında