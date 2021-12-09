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Ahmet Hamamcı 91 yaşında

Ahmet Hamamcı 91 yaşında
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Ahmet Hamamcı 91 yaşında, 
Elbistan ilçesinden merhum Mevlüt ve Hatun Hamamcı ailesinin oğlu, merhum İhsan ve Ferize Topsakal'ın damadı, merhum Zuhal Hamamcı'nın eşi, merhum Bektaş, Süleyman, Lütfiye ve Emiş kardeşlerin kardeşi, zahireci Yaşar Hamamcı, Dr. Mevlüt Hamamcı, Şenel, Şenay, Gül, Nevin, Necla ve Hatun kardeşlerin babası, Figen Hamamcı, Mikail Özcan, Cevdet Hamamcı, Süleyman Toğrul ve Hakan Semizel'in kayınbabası,  Mevlüt, Cevdet, Nurettin, Mehmet,  Sadettin ve Süleyman Hamamcı'nın amcaları, Nadir, Fadıl ve Yusuf Öztürk'ün dayılar Ahmet Hamamcı vefat etmiştir. 
Cenazesi 10 Aralık 2021 Cuma günü ikindi namazından sonra Ulu camiin de cenaze namazı kılınarak  Gariplik mezarlığına defn olunacaktır. 
Kur'an-ı Kerim'i Kızılcaoba mahallesi Tapu müdürlüğü civarı kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye için telefonlar:
Oğlu 
Yaşar HAMAMCI
0542 694 00 12
Mevlüt HAMAMCI
0542 274 85 89

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