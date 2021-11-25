Ahmet Göksu 62 yaşında,

Nurhak ilçesinden Körünoğlu namı ile anılan Mehmet ve Rahma Göksu ailesinin oğlu, park teknik işletme müdürü Şeref Göksu, İsmet , Mustafa ve Cevdet Göksu kardeşlerin kardeşi, Nuriye Gürünlüoğlu, Elif Taphasan ve Nurhayat Ceran, Ersin, Hacı ve Pınar kardeşlerin babası, Ali İhsan Felek'in kayınbabası, Mehmet Ceren'in kayınbiraderi, Elif Göksu’nun eşi TKİ’den emekli Ahmet Göksu vefat etmiştir.

Cenazesi Nurhak ilçesinde 26 Kasım 2021 Cuma günü Cuma namazından sonra Nurhak camii'nde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Nurhak Konferans salonunda yapılacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 534 360 99 51 abisi İsmet Göksu

0 533 563 29 32 abisi Şeref Göksu

0 541 344 86 86 Mehmet Ceran

0 546 299 82 30 oğlu Ersin Göksu

0 543 409 26 78 oğlu Hacı Göksu