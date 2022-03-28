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Ahmet Ersoy 74 yaşında

Ahmet Ersoy 74 yaşında
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Akbayır mahallesinden Mustafa ve Fındık Ersoy ailesinin oğlu, Raziye Ersoy’un eşi, Mehmet Akif, Turgut, Ayşe ve Mustafa Ersoy’un babaları, Fadime, Vildan, Münevver, Yasemin, İlhan, Veysel, Kürşat Kardeşlerin ağabeyleri Emekli öğretmen Ahmet Ersoy vefat etmiştir. Cenaze 29 Mart 2022 Salı günü Pınarbaşı Camiinde öğle namazından sonra namazı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi evinde okunacaktır.

Taziye telelefonu

Kardeşi İlhan Ersoy 05354667441

Oğlu Mehmet Akif Ersoy 05327704222

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Ahmet Ersoy 74 Yaşında
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