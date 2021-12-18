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Ahmet Elmas

Ahmet Elmas

Ahmet Elmas
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Akören Mahallesi'nden Haydar ve Gülsüm Elmas ailesinin oğlu, Türkan Elmas'ın eşi, Müftü Reşit Efendi Camii İmam Hatibi Hacı Ahmet, Hüseyin ve İbrahim Elmas kardeşlerin babası, Durdu Gümüş, Hasan kul, Mehmet Gül, Recep Koyun, Elbistan Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı  Ragıp Kul ve Ali Açıkgöz bacanakların kayınbabası Ahmet Elmas vefat etmiştir. Cenaze namazı, 19 Aralık Pazar günü öğle namazına müteakip Akören Mahallesi'nde kılınacaktır. Kur'an-ı Kerim'i,  Akören Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır. 

Taziye için telefonlar:

oğlu Hacı Ahmet  0541 719 9500


oğlu Hüseyin 0545 688 0552

damadı Ragıp Kul 0544 809 1015

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