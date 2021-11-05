Ahmet Doğan 86 yaşında

Aslen Alemdar Mahallesinden olup Elbistan Battalgazi mahallesinde ikamet eden Atmacalar kabilesinden merhum Durmuş ve merhume Zeliha Doğan’ın oğlu Kışla mahallesinden merhum Hacı Yılmaz ve merhume Hacı Emiş Yılmaz'ın damadı merhum Arefe Doğan’ın eşi Hacı, Hatice, Temel , Pakize, Zeliha, Semra ve Serkan kardeşlerin babası Ahmet Doğan vefat etmiştir. Cenazesi 05 Kasım 2021 Cuma günü ikindi namazından sonra Ulu camiinde kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir

Kur’an ve taziyesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonu:

0 505 267 49 69 oğlu Temel