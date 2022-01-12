Adnan Cehiz 80 yaşında
Cehizler kabilesinden merhum Haydar Ali ve Gül Cihan Cehiz’in oğlu, Turan İlhan, Selahattin, Nevzat, Necdet, Necmettin ve Sıbgat Cehiz’in kardeşleri, Ali, Gökay,Ufuk Cehiz, Gülcihan, Sevilay, Gülben, Ayşe, Nuran, Deniz kardeşlerin babası, merhum Mevlüt, Ahmet ve Ruşen Cengizlerın enişteleri, Nermin Cehiz ve Gönül Cehiz’in eşi, Nihat Seyran, Raşit Özkara, Fevzi Gövcecik, Temel Arık’ın kayınbabaları Adnan Cehiz vefat etmiştir.
Cenaze namazı 13 Ocak Perşembe günün ikindi namazından sonra Tepebaşı Yeni Camii’nde namazı kılınıp Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Mahallesi Gürünlüler Sokak kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 541 432 43 56 oğlu Ali Cehiz
0 553 380 07 82 oğlu Gökay Cehiz.