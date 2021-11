Adil Has 65 yaşında

Akveren mahallesinden merhum Mevlüt ve merhume Münire Has ailesinin oğlu, Sibel, Mustafa, Mevlüt, Gökhan, Özkan Has kardeşlerin babası, Şeref Yalçın’ın kayınbabası Adil Has vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazından sonra Akveren mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Osmanlı Caddesi Yalı sokakta okunacaktır.

Taziye telefonu :

Oğlu Mustafa 0545 229 62 33

Damadı Şeref 0542 557 35 02