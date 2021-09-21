Adem Dilekçi 67 yaşında
Aslen Darende Yenice Mahallesinden merhum Mehmet ve merhume Senem Dilekçi’nin oğlu, Fadime, Feride, Savaş, merhume Münevver ve merhum Veli Dilekçi kardeşlerin kardeşi, Filiz, Meryem , Songül, Aysel, Ayten, Canan ve Murat kardeşlerin babası Adem Dilekçi vefat etmiştir. Cenazesi 21 Eylül 2021 Salı günü öğle namazından sonra Darende Yenice Aşağı Mahallesi camisinde namazı kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları
Oğlu Murat 0532 203 51 06
amcası Oglu Abdurrahman Kaya 0542 597 47 67
yegeni Mustafa 0539 473 59 44
Adem Dilekçi 67 yaşında
21 Eylül 2021 Salı 14:03
Adem Dilekçi 67 yaşında