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Adem Dilekçi 67 yaşında

Adem Dilekçi 67 yaşında
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Adem Dilekçi 67 yaşında
Aslen Darende Yenice Mahallesinden merhum Mehmet ve merhume Senem Dilekçi’nin oğlu, Fadime, Feride, Savaş, merhume Münevver ve merhum Veli Dilekçi kardeşlerin kardeşi, Filiz, Meryem , Songül, Aysel, Ayten, Canan ve Murat kardeşlerin babası Adem Dilekçi vefat etmiştir. Cenazesi 21 Eylül 2021 Salı günü öğle namazından sonra  Darende Yenice Aşağı Mahallesi camisinde namazı kılınacaktır.  Kur’an-ı  Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye telefonları
Oğlu Murat 0532 203 51 06
amcası Oglu Abdurrahman Kaya 0542 597 47 67
yegeni Mustafa 0539 473 59 44

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Anahtar Kelimeler:
Adem Dilekçi 67 Yaşında
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