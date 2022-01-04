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Abuzer Yıldırım 78 yaşında

Abuzer Yıldırım 78 yaşında
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Elbistan Keçemağara köyünden, Merhum İsmail Yıldırım'ın oğlu, Merhum Mahir Uğurlu'nun damadı, Suat ve Erkan Yıldırım kardeşlerin babası, Selma Yıldırım'ın eşi, Gaziantep emekli İller Bankası Müdürü Abuzer Yıldırım Ankara'da vefat etmiştir. Cenazesi 4 Ocak Salı günü, ikindi namazından sonra Ankara Gölbaşı mezarlığında defnedilecektir.
Taziye için telefonlar :
Oğlu Suat Yıldırım:
0507 251 66 51 
Oğlu Erkan Yıldırım: 
0 533 353 80 58

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