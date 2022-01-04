Elbistan Keçemağara köyünden, Merhum İsmail Yıldırım'ın oğlu, Merhum Mahir Uğurlu'nun damadı, Suat ve Erkan Yıldırım kardeşlerin babası, Selma Yıldırım'ın eşi, Gaziantep emekli İller Bankası Müdürü Abuzer Yıldırım Ankara'da vefat etmiştir. Cenazesi 4 Ocak Salı günü, ikindi namazından sonra Ankara Gölbaşı mezarlığında defnedilecektir.
Taziye için telefonlar :
Oğlu Suat Yıldırım:
0507 251 66 51
Oğlu Erkan Yıldırım:
0 533 353 80 58
Abuzer Yıldırım 78 yaşında
04 Ocak 2022 Salı 12:13
Elbistan Keçemağara köyünden, Merhum İsmail Yıldırım'ın oğlu, Merhum Mahir Uğurlu'nun damadı, Suat ve Erkan Yıldırım kardeşlerin babası, Selma Yıldırım'ın eşi, Gaziantep emekli İller Bankası Müdürü Abuzer Yıldırım Ankara'da vefat etmiştir. Cenazesi 4 Ocak Salı günü, ikindi namazından sonra Ankara Gölbaşı mezarlığında defnedilecektir.