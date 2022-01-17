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Abuzer Kalkan 63 yaşında

Abuzer Kalkan 63 yaşında
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Aslen Darendeli olup Elbistan’da ikamet eden merhum Niyazi ve Emine Kalkan’ın oğlu; Kadir Döndü ve Merhum Polatkan Kalkan’ın kardeşi, Hatice Kalkan’ın eşi; Yemliha, Murat, Fatih, Büşra, Eda,  Emine kardeşlerin babası, Özkan Kalkan’ın amcası, Talip Gülbay, Görkem Özer ve Alper Ülgerin Kayın babası, Sanayi Esnaflarından Abuzer Kalkan vefat etmiştir. Cenazesi 18 Ocak 2022 Salı günü öğle namazından sonra Hocazade camiinde namazı Kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i saraykent Sefa Groos yanında okunacaktır.

Taziye telefonu:

Oğlu Yemliha 0555 777 46 44

Oğlu Fatih 0544 507 46 44

Oğlu Murat 0544 420 22 23

Damadı Talip 0542 364 88 96

Damadı Görkem 0544 870 66 77

Alper Ülger 0544 554 40 46

Yiyeni Özkan Kalkan 0553 380 07 90

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Abuzer Kalkan 63 Yaşında
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