Abdurrahman Kapılı 79 yaşında

Aslen Karagöz mahallesinden Kapılı mezrasından olup Afşin Dedebaba mahallesinde ikamet eden Mehmet (çıngıların Mehmet) ve Şemsi Kapılı'nın oğlu , Emine Kapılı'nın eşi, Ali, Regaip, Keriman, Mehmet, Ahmet, İbrahim Kapılı kardeşlerin babası vefat etmiştir. Cenazesi 27 Eylül 2021 Pazartesi günü öğlen namazından sonra Afşin asri mezarlığında namazı kılınarak ve defnedilecektir. Taziyesi Dedebaba mah kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları:

0532 408 55 62 Mehmet Kapılı

0545 378 1518 Ahmet Kapılı

0542327 53 0 İbrahim Kapılı

0534 548 8873 Ali Kapılı