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Abdurrahman Kapılı 79 yaşında

Abdurrahman Kapılı 79 yaşında
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Aslen Karagöz mahallesinden Kapılı mezrasından olup Afşin Dedebaba mahallesinde ikamet eden Mehmet (çıngıların Mehmet) ve Şemsi Kapılı'nın oğlu , Emine Kapılı'nın eşi, Ali, Regaip, Keriman, Mehmet, Ahmet, İbrahim Kapılı kardeşlerin babası vefat etmiştir. Cenazesi 27 Eylül 2021 Pazartesi günü öğlen namazından sonra Afşin asri mezarlığında namazı kılınarak ve defnedilecektir. Taziyesi Dedebaba mah kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları:

0532 408 55 62 Mehmet Kapılı

0545 378 1518 Ahmet Kapılı

0542327 53 0 İbrahim Kapılı

0534 548 8873 Ali Kapılı

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Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman Kapılı 79 Yaşında
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Adem Kancı 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Niyazi CERİTLİ 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Osman EFEOGLU 4 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekani cennet olsun inşAllah başınız sağolsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 4 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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M gülbay çanakkale 4 saat önce

Merhuma Rabbim Rahmet etsin mekânı cennet makamı âli olsun rabbim merhameti ile yargılasın Amin

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HÜSEYİN ÖNAT 4 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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DERVİŞ DOĞAN 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Mustafa Yalçınöz 2 saat önce

Allah mekanını cennet eylesin abdurrahman amca.
geride kalanlarına sabır dilerim.

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