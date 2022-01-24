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Abdurrahman Kalın 62 Yaşında

Abdurrahman Kalın 62 Yaşında
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Ortaören Mahallesi Uzunçayır mezrasından merhum Hacı  Ali ve Fatma Kalın’ın oğlu; Sanayi Esnafından Nuh, Muhammet, Ahmet, Halil, Sultan, Türkan, Aysel, Şengül, Münire kardeşlerin abisi, Fatih Oruç, Harun, Merve kardeşlerin babası, Tütüncü Abdullah Kalın’ın yeğeni Abdurrahman Kalın vefat etmiştir. Cenazesi 25 Ocak 2022 Salı Öğle namazından sonra Hocazade Mezarlığında Defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi Denizkent Sitesi D Blok Nuh Kalın’ın evinde okunacaktır.

Taziye telefonu:

Kardeşi Nuh Kalın 0543 788 3337

Kardeşi Muhammet Kalın 0544 882 82 41

Kardeşi Ahmet Kalın 0542 432 9065

Oğlu Fatih Kalın 0532 237 3298

Oğlu Oruç Kalın 0507 145 80 00

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Abdurrahman Kalın 62 Yaşında
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