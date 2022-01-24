Abdurrahman Kalın 62 Yaşında

Ortaören Mahallesi Uzunçayır mezrasından merhum Hacı Ali ve Fatma Kalın’ın oğlu; Sanayi Esnafından Nuh, Muhammet, Ahmet, Halil, Sultan, Türkan, Aysel, Şengül, Münire kardeşlerin abisi, Fatih Oruç, Harun, Merve kardeşlerin babası, Tütüncü Abdullah Kalın’ın yeğeni Abdurrahman Kalın vefat etmiştir. Cenazesi 25 Ocak 2022 Salı Öğle namazından sonra Hocazade Mezarlığında Defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi Denizkent Sitesi D Blok Nuh Kalın’ın evinde okunacaktır.
Taziye telefonu:
Kardeşi Nuh Kalın 0543 788 3337
Kardeşi Muhammet Kalın 0544 882 82 41
Kardeşi Ahmet Kalın 0542 432 9065
Oğlu Fatih Kalın 0532 237 3298
Oğlu Oruç Kalın 0507 145 80 00