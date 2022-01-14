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Abdulvahap Ünsal 66 yaşında

Abdulvahap Ünsal 66 yaşında
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Abdulvahap Ünsal 66 yaşında

Merhum dişçi Hacı Hasan Ünsal'ın oğlu, Mahir İnan ve Hulusi Ünsal'ın yeğeni, Gazi, Tayfur, Murat, Mehmet, Zekeriya ve Baki kardeşlerin abisi, Mehmet, Canan, Saniye Handan, Hatice ve Habibe kardeşlerin babası, İbrahim Ekici'nin eniştesi, Fadime Ünsal'ın eşi, Abdulvahap Ünsal vefat etmiştir.

Cenazesi 15 Ocak 2022 cumartesi günü öğle namazından sonra Yenice camiinde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Çiçek yolunda Kaşmir halı yıkaması yanında kendi hanesinde okunacaktır.

Oğlu Mehmet

 0 543 419 47 77

Kardeşi Gazi 

0 542 393 44 15

Kardeşi Murat 

0 536 263 31 85

Amcası Hulusi Ünsal 

0 542 416 27 24

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