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Abdullah Yekta 83 yaşında

Abdullah Yekta 83 yaşında
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Kızılcaoba mahallesinden merhum Durmuş Ali ve Meyse Yekta’nın oğlu; merhum H.Reşit ve Ayşe Bayrı’nın Damadı , merhum Hacı Cuma, Selahattin, Ahmet, ve Muzaffer kardeşlerin kardeşi, Bayram, Salih, Ayten, Ayla kardeşlerin babası, Hikmet Ketmen ve Metin Ertok’un kayınbabası Abdullah Yekta vefat etmiştir. Cenazesi 8 Kasım 2021 ikindi namazından sonra Mersin’de defnedilecektir.
Taziye telefonları:
Oğlu Bayram Yekta 0544 414 03 46
Oğlu Salih Yekta 0542 446 12 38
Damadı Hikmet Ketmen 0535 212 98 08
Damadı Metin Ertok 0533 772 97 17 

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Yekta 83 Yaşında
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