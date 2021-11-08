Kızılcaoba mahallesinden merhum Durmuş Ali ve Meyse Yekta’nın oğlu; merhum H.Reşit ve Ayşe Bayrı’nın Damadı , merhum Hacı Cuma, Selahattin, Ahmet, ve Muzaffer kardeşlerin kardeşi, Bayram, Salih, Ayten, Ayla kardeşlerin babası, Hikmet Ketmen ve Metin Ertok’un kayınbabası Abdullah Yekta vefat etmiştir. Cenazesi 8 Kasım 2021 ikindi namazından sonra Mersin’de defnedilecektir.
Taziye telefonları:
Oğlu Bayram Yekta 0544 414 03 46
Oğlu Salih Yekta 0542 446 12 38
Damadı Hikmet Ketmen 0535 212 98 08
Damadı Metin Ertok 0533 772 97 17
Abdullah Yekta 83 yaşında
08 Kasım 2021 Pazartesi 09:19