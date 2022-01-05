Abdullah Kiraz 67 yaşında

Aslen Alişar mahallesinden olup Kümbet mahallesinde ikamet eden, Merhum Yusuf Kiraz’ın oğlu, merhum Hüseyin, İsmail ve Durdu Kiraz’ın abisi, Mevlüt, Ahmet, Ali, Ahmet ve Yahya Kiraz’ın kardeşleri İbrahim, Mehmet ve Eshabil Kiraz’ın babası, çarşı esnaflarından Cumhur Kişif’in kayınbabası Abdullah Kiraz vefat etmiştir.

Taziyesi Kümbet Mahallesi Denizkent arkasında okunacaktır.

Taziye telefonu:

İbrahim Kiraz 0541 836 30 31

Mehmet Kiraz 0543 604 95 99

Eshabil Kiraz 0546 622 86 97

Eniştesi Cumhur Kişif 0538 733 74 01