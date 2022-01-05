Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
AK Parti’de ahde vefa buluşması
AK Parti’de ahde vefa buluşması
Zam gelmeyen bir tek o kalmıştı, metreküpü 3 liraya dayandı
Zam gelmeyen bir tek o...
Armadaş karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
Armadaş karbonmonoksit zehirlenmelerin karşı uyardı
Mısır ve patatesten torba üretecek tesise devlet teşviki
Mısır ve patatesten torba üretecek...
Şoförler Odası’nda yeni başkan Cemil Şahin oldu
Şoförler Odası’nda yeni başkan Cemil...
banner191
banner162

Abdullah Kiraz 67 yaşında

Abdullah Kiraz 67 yaşında
banner167

Abdullah Kiraz 67 yaşında

Aslen Alişar mahallesinden olup Kümbet mahallesinde ikamet eden, Merhum Yusuf Kiraz’ın oğlu, merhum Hüseyin, İsmail ve Durdu Kiraz’ın abisi, Mevlüt, Ahmet, Ali, Ahmet ve Yahya Kiraz’ın kardeşleri İbrahim, Mehmet ve Eshabil Kiraz’ın babası, çarşı esnaflarından Cumhur Kişif’in kayınbabası Abdullah Kiraz vefat etmiştir.

Taziyesi Kümbet Mahallesi Denizkent arkasında okunacaktır.

Taziye telefonu:

İbrahim Kiraz 0541 836 30 31

Mehmet Kiraz 0543 604 95 99

Eshabil Kiraz 0546 622 86 97

Eniştesi Cumhur Kişif 0538 733 74 01

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Kiraz 67 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet pamir (izmir) 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim sevenlerine sabır versin inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 5 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Niyazi CERİTLİ 4 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kemal Götürler 4 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MERNUŞ DOĞAN 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)