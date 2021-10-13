Abdullah Gündoğar
Pınarbaşı Mahallesinden merhum Dadaş İsmail’in oğlu, merhum Duran Kurnaz’ın damadı, Abdurrahman, Fikri, Avni, Bedih, Menduh, Hacı Bayram kardeşlerin babaları, sanayi esnaflarından Sefa Gündoğar’ın amcası, Bilal Öksüz, merhum Hüseyin Doğuç, Ayhan Kiraz bacanakların kayınbabası, Abdurrazzah, Osman, Beşir, Hacı Kurnaz kardeşlerin enişteleri, Muzaffer Kıraç’ın bacanağı, Pınarbaşı mahallesi eski muhtarı Dadaş Hacı namı ile bilinen Abdullah Gündoğar vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazından sonra Pınarbaşı Camii’nde cenaze namazı kılınarak Pınarbaşı Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 543 894 73 49 oğlu Abdurrahman,
0 543 948 16 05 oğlu Fikri,
0 546 249 69 18 oğlu Avni,
0 542 402 59 39 oğlu Bedih,
0 543 973 35 33 oğlu Memduh,
0 541 830 80 77 oğlu Hacı Bayram,
0 543 229 44 64 kaynı Beşir Kurnaz
ALLAH RAHMET EGLESİN MEKANI CENNET OLSUN AİLESİNİN BAŞI SAOLSUN