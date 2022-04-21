Büyükyapalak mahallesinden Yakuplar kabilesinden Hacı Mıkdat’ın oğlu, Yakup Soydan’ın kardeşi, Süleyman, Ekrem, Necmettin, Famiye, Ayşe, Nursena, Arefe kardeşlerin babası, Ali, Hacı Mehmet, Alamettin Soydan’ın amcaları, Durdu Demir, Hamit Soydan, Hayri Ünal, Mesut Karaca’nın kayınbabaları Fatih, Hakan, Metehan Tatar, Reşit, Ömer, Ahmet, Resul Soydan Hacı Bayram, Haki, Hakan ve itfaiye şube müdürü Lütfü Demir’in dayıları, Ebubekir Demir ve avukat Yasemin Demir’in büyükbabaları Abdulkadir Soydan vefat etmiştir.
Cenazesi 21 Nisan Perşembe (bugün) günü öğle namazından sonra Büyükyapalak Mahallesinde defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim’i Büyükyapalak Mahallesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Süleyman Soydan 0 536 512 28 84
Ekrem Soydan 0 532 606 41 46
Necmettin Soydan 0 541 216 01 32
Ali Soydan 0 541 551 66 18
Durdu Demir 0 543 565 70 17