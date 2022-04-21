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Abdulkadir Soydan

Abdulkadir Soydan
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Büyükyapalak mahallesinden Yakuplar kabilesinden Hacı Mıkdat’ın oğlu, Yakup Soydan’ın kardeşi, Süleyman, Ekrem, Necmettin,  Famiye,  Ayşe, Nursena,  Arefe kardeşlerin babası, Ali, Hacı Mehmet, Alamettin Soydan’ın amcaları,  Durdu Demir, Hamit Soydan, Hayri Ünal, Mesut Karaca’nın kayınbabaları Fatih, Hakan, Metehan Tatar,  Reşit, Ömer, Ahmet,  Resul Soydan Hacı Bayram, Haki, Hakan ve itfaiye şube müdürü Lütfü Demir’in dayıları, Ebubekir Demir ve avukat Yasemin Demir’in büyükbabaları Abdulkadir Soydan vefat etmiştir.

Cenazesi 21 Nisan Perşembe (bugün) günü öğle namazından sonra Büyükyapalak Mahallesinde defnedilecektir.

 Kur'an-ı Kerim’i Büyükyapalak Mahallesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Süleyman Soydan  0 536 512 28 84

 Ekrem Soydan 0 532 606 41 46

Necmettin Soydan 0 541 216 01 32

Ali Soydan 0 541 551 66 18

Durdu Demir 0 543 565 70 17

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Abdulkadir Soydan
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