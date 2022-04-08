Abdülkadir Çiftçi 78 yaşında       

Büyük yapalak mahallesinden Kayacılar kabilesinden Şıhhamit ve Sabriye Çiftçi ailesinin oğlu; Mehmet ve Ahmet Çiftçin’in kardeşi Yunus, Celal, Selçuk, Çiftçi ve Hacer, Sultan, Fadime, Hatice, Filiz, kardeşlerinin babası Mehmet Açıkboğa, Mutlu Mert, Fahrettin Bölükbaşı, Muhtalip Kürek, Yasin Gücin bacanakların kayınbabası, Abdülkadir Çetin 7 Nisan 2022 Perşembe günü vefat etmiştir. Kur'an-ı Kerim’i Büyük yapalak mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar ::
0544 559 91 42 Selçuk Çiftçi
0537 203 56 34 Yunus Çiftçi