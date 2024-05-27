Yollarım tükendi bahaneler ümitler bitti
Bahanesiz dosta dost eline varılmıyor ki
Yakından gurbettim uzağa hasret değişti
Bir kelam, bir selam verilmiyor ki
Güzellik ne orantı, ne renk, ne tendi
Bende doyumsuzluk özel öteki bendi
Özlemdi, bir ahtı, dostu görebilmemdi
Böylesi vuslata erilmiyor ki
Aşk merdiveninden indin anahtar verdin
Gönül kapımdan içeri gir etrafı gör dedin
Utanıyordun, gizemliydin, tedirgindin
Gördüğün rüyalar sorulmuyor ki
Ah çekmek zayıflıktır, söylenmek bile
Değerler kaybeder, sırlar, düşünce dile
Uzaktan uzağa, hele, gönülden gönüle
Rüyalardan başka görülmüyor ki
Bir adı hal, bir adı gönül, ötelerin dilidir
Kelimesiz, harfsiz, sözsüz, sessiz söylenir
Zira aşkın, muhabbetin, dili işte böyledir
Yakından görmeyince bilinmiyor ki
Tavırlar, edalar, birer ilham, emanet tir
Gözler, yüzler, sır saklamaz cömerttir
Gönül gönülledir, can cana emanettir
Açıktan açığa da söylenmiyor ki
Sevenlerde hasret, vuslat, olur sözler
Gönül mezarlığıdır, bağrı her sırrı gizler
Sevmeyi, sevilmeyi, öğren sekte bizler
Gönüllere pirim verilmiyor ki
Ne dikili taş, duvar, ne sınır, hiç engel yok
Gizli sırlar çizmiş kader, geri dön, gel yok
Bir cilvedir bilinmez, vuslatın, imkânı yok
Yollar açık görünse de, varılmıyor ki
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.