Makale Yazısı-

BA­HE­NESİZ DOSTA VA­RIL­MI­YOR Kİ
Ali Çankaya

Ali Çankaya


Yol­la­rım tü­ken­di ba­ha­ne­ler ümit­ler bitti
Ba­ha­ne­siz dosta dost eline va­rıl­mı­yor ki
Ya­kın­dan gur­bet­tim uzağa has­ret de­ğiş­ti
Bir kelam, bir selam ve­ril­mi­yor ki

Gü­zel­lik ne oran­tı, ne renk, ne tendi
Bende do­yum­suz­luk özel öteki bendi
Öz­lem­di, bir ahtı, dostu gö­re­bil­mem­di
Böy­le­si vus­la­ta eril­mi­yor ki

Aşk mer­di­ve­nin­den indin anah­tar ver­din
Gönül ka­pım­dan içeri gir et­ra­fı gör dedin
Uta­nı­yor­dun, gi­zem­liy­din, te­dir­gin­din
Gör­dü­ğün rü­ya­lar so­rul­mu­yor ki

Ah çek­mek za­yıf­lık­tır, söy­len­mek bile
De­ğer­ler kay­be­der, sır­lar, dü­şün­ce dile
Uzak­tan uzağa, hele, gö­nül­den gö­nü­le
Rü­ya­lar­dan başka gö­rül­mü­yor ki

Bir adı hal, bir adı gönül, öte­le­rin di­li­dir
Ke­li­me­siz, harf­siz, söz­süz, ses­siz söy­le­nir
Zira aşkın, mu­hab­be­tin, dili işte böy­le­dir
Ya­kın­dan gör­me­yin­ce bi­lin­mi­yor ki

Ta­vır­lar, eda­lar, birer ilham, ema­net­ tir
Göz­ler, yüz­ler, sır sak­la­maz cö­mert­tir
Gönül gö­nül­le­dir, can cana ema­net­tir
Açık­tan açığa da söy­len­mi­yor ki

Se­ven­ler­de has­ret, vus­lat, olur söz­ler
Gönül me­zar­lı­ğı­dır, bağrı her sırrı giz­ler
Sev­me­yi, se­vil­me­yi, öğren sekte biz­ler
Gö­nül­le­re pirim ve­ril­mi­yor ki

Ne di­ki­li taş, duvar, ne sınır, hiç engel yok
Gizli sır­lar çiz­miş kader, geri dön, gel yok
Bir cil­ve­dir bi­lin­mez, vus­la­tın, im­kâ­nı yok
Yol­lar açık gö­rün­se de, va­rıl­mı­yor ki

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