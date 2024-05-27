

Yol­la­rım tü­ken­di ba­ha­ne­ler ümit­ler bitti

Ba­ha­ne­siz dosta dost eline va­rıl­mı­yor ki

Ya­kın­dan gur­bet­tim uzağa has­ret de­ğiş­ti

Bir kelam, bir selam ve­ril­mi­yor ki

Gü­zel­lik ne oran­tı, ne renk, ne tendi

Bende do­yum­suz­luk özel öteki bendi

Öz­lem­di, bir ahtı, dostu gö­re­bil­mem­di

Böy­le­si vus­la­ta eril­mi­yor ki

Aşk mer­di­ve­nin­den indin anah­tar ver­din

Gönül ka­pım­dan içeri gir et­ra­fı gör dedin

Uta­nı­yor­dun, gi­zem­liy­din, te­dir­gin­din

Gör­dü­ğün rü­ya­lar so­rul­mu­yor ki

Ah çek­mek za­yıf­lık­tır, söy­len­mek bile

De­ğer­ler kay­be­der, sır­lar, dü­şün­ce dile

Uzak­tan uzağa, hele, gö­nül­den gö­nü­le

Rü­ya­lar­dan başka gö­rül­mü­yor ki

Bir adı hal, bir adı gönül, öte­le­rin di­li­dir

Ke­li­me­siz, harf­siz, söz­süz, ses­siz söy­le­nir

Zira aşkın, mu­hab­be­tin, dili işte böy­le­dir

Ya­kın­dan gör­me­yin­ce bi­lin­mi­yor ki

Ta­vır­lar, eda­lar, birer ilham, ema­net­ tir

Göz­ler, yüz­ler, sır sak­la­maz cö­mert­tir

Gönül gö­nül­le­dir, can cana ema­net­tir

Açık­tan açığa da söy­len­mi­yor ki

Se­ven­ler­de has­ret, vus­lat, olur söz­ler

Gönül me­zar­lı­ğı­dır, bağrı her sırrı giz­ler

Sev­me­yi, se­vil­me­yi, öğren sekte biz­ler

Gö­nül­le­re pirim ve­ril­mi­yor ki

Ne di­ki­li taş, duvar, ne sınır, hiç engel yok

Gizli sır­lar çiz­miş kader, geri dön, gel yok

Bir cil­ve­dir bi­lin­mez, vus­la­tın, im­kâ­nı yok

Yol­lar açık gö­rün­se de, va­rıl­mı­yor ki