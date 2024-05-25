DUYGULARIN ANAFORUNDA

Duy­gu­la­rın ana­fo­run­da­yım bu akşam,

Şim­şek­ler ça­kı­yor gök­yü­zün­de,

Biraz sonra yağ­mur­lar ya­ğa­cak,

Kir­len­miş ruh­lar yı­ka­na­cak.

***

Yıl­dı­rım­lar ka­ran­lı­ğı ya­rar­ken,

Zi­fi­rî ka­ran­lık­lar ay­dın­la­na­cak,

Kir­len­miş bu dün­ya­da,

İnsan­lı­ğa ibret ola­cak.

***

Sa­ba­hın se­he­rin­de,

Ufuk çiz­gi­si be­li­recek,

Mas­ma­vi gök­yü­zün­de,

Sabâ rüz­gâr­la­rı esecek.

***

Sonra güneş do­ğa­cak,

Göz kır­pa­cak tüm mah­lû­kâ­ta,

Buz kes­miş kalp­le­ri,

Sı­cak­lı­ğıy­la eri­tecek.

***

Ey ölüm­lü fâni!

Ey in­ti­kam ate­şiy­le yanan câni!

Hâlâ ders almaz mısın?

Yoksa sen ilâh mısın?

24 Mayıs 2024

İlhan AKAR