Makale Yazısı-

DUYGULARIN ANAFORUNDA
İlhan Akar

İlhan Akar

Duy­gu­la­rın ana­fo­run­da­yım bu akşam,
Şim­şek­ler ça­kı­yor gök­yü­zün­de,
Biraz sonra yağ­mur­lar ya­ğa­cak,
Kir­len­miş ruh­lar yı­ka­na­cak.
***
Yıl­dı­rım­lar ka­ran­lı­ğı ya­rar­ken,
Zi­fi­rî ka­ran­lık­lar ay­dın­la­na­cak,
Kir­len­miş bu dün­ya­da,
İnsan­lı­ğa ibret ola­cak.
***
Sa­ba­hın se­he­rin­de,
Ufuk çiz­gi­si be­li­recek,
Mas­ma­vi gök­yü­zün­de,
Sabâ rüz­gâr­la­rı esecek.
***
Sonra güneş do­ğa­cak,
Göz kır­pa­cak tüm mah­lû­kâ­ta,
Buz kes­miş kalp­le­ri,
Sı­cak­lı­ğıy­la eri­tecek.
***
Ey ölüm­lü fâni!
Ey in­ti­kam ate­şiy­le yanan câni!
Hâlâ ders almaz mısın?
Yoksa sen ilâh mısın?
24 Mayıs 2024
İlhan AKAR

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