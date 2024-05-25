DUYGULARIN ANAFORUNDA

Duyguların anaforundayım bu akşam,
Şimşekler çakıyor gökyüzünde,
Biraz sonra yağmurlar yağacak,
Kirlenmiş ruhlar yıkanacak.
***
Yıldırımlar karanlığı yararken,
Zifirî karanlıklar aydınlanacak,
Kirlenmiş bu dünyada,
İnsanlığa ibret olacak.
***
Sabahın seherinde,
Ufuk çizgisi belirecek,
Masmavi gökyüzünde,
Sabâ rüzgârları esecek.
***
Sonra güneş doğacak,
Göz kırpacak tüm mahlûkâta,
Buz kesmiş kalpleri,
Sıcaklığıyla eritecek.
***
Ey ölümlü fâni!
Ey intikam ateşiyle yanan câni!
Hâlâ ders almaz mısın?
Yoksa sen ilâh mısın?
24 Mayıs 2024
İlhan AKAR
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.