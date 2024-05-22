YARIN ÖĞLEN VAKTİ / O MALUM YERDE

Sev­mek günah değil, sar beni gülüm

Yâr se­nin­le gir­sin, başım her derde

Gör­mek için seni, gezip du­ru­rum

Yarın öğlen vakti, o malum yerde

Çok şey mi is­te­dim, sen­den ey hayat

Senle her şey taze, sen yok­san bayat

Bi­raz­cık gön­lü­ne, mer­ha­met dayat

Yarın öğlen vakti, o malum yerde

Bugün, her gün güzel, benim nazlı yar

Sa­ni­ye de olsa, beni sıkı sar

Sen­den mah­rum başa, yağdı her gün kar

Yarın öğlen vakti, o malum yerde

Benim ev­ve­lim sen, ge­le­ce­ğim sen

Biz de­me­yen dili, is­te­mem ki ben

Haydi için­de­ki, kor­ku­la­rı yen

Yarın öğlen vakti, o malum yerde

Ba­ka­kal­dım canım, ak­lım­da yüzün

Koşa koşa gel­dim, tut­ma­dı dizim

Tu­tuş­sun eli­miz, doğ­ma­sın hüzün

Yarın öğlen vakti, o malum yerde