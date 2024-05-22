YARIN ÖĞLEN VAKTİ / O MALUM YERDE

Sevmek günah değil, sar beni gülüm
Yâr seninle girsin, başım her derde
Görmek için seni, gezip dururum
Yarın öğlen vakti, o malum yerde
Çok şey mi istedim, senden ey hayat
Senle her şey taze, sen yoksan bayat
Birazcık gönlüne, merhamet dayat
Yarın öğlen vakti, o malum yerde
Bugün, her gün güzel, benim nazlı yar
Saniye de olsa, beni sıkı sar
Senden mahrum başa, yağdı her gün kar
Yarın öğlen vakti, o malum yerde
Benim evvelim sen, geleceğim sen
Biz demeyen dili, istemem ki ben
Haydi içindeki, korkuları yen
Yarın öğlen vakti, o malum yerde
Bakakaldım canım, aklımda yüzün
Koşa koşa geldim, tutmadı dizim
Tutuşsun elimiz, doğmasın hüzün
Yarın öğlen vakti, o malum yerde
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.