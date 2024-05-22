Makale Yazısı-

YARIN ÖĞLEN VAKTİ / O MALUM YERDE
Mehmet Öztürk

Mehmet Öztürk

Sev­mek günah değil, sar beni gülüm
Yâr se­nin­le gir­sin, başım her derde
Gör­mek için seni, gezip du­ru­rum
Yarın öğlen vakti, o malum yerde

Çok şey mi is­te­dim, sen­den ey hayat
Senle her şey taze, sen yok­san bayat
Bi­raz­cık gön­lü­ne, mer­ha­met dayat
Yarın öğlen vakti, o malum yerde

Bugün, her gün güzel, benim nazlı yar
Sa­ni­ye de olsa, beni sıkı sar
Sen­den mah­rum başa, yağdı her gün kar
Yarın öğlen vakti, o malum yerde

Benim ev­ve­lim sen, ge­le­ce­ğim sen
Biz de­me­yen dili, is­te­mem ki ben
Haydi için­de­ki, kor­ku­la­rı yen
Yarın öğlen vakti, o malum yerde

Ba­ka­kal­dım canım, ak­lım­da yüzün
Koşa koşa gel­dim, tut­ma­dı dizim
Tu­tuş­sun eli­miz, doğ­ma­sın hüzün
Yarın öğlen vakti, o malum yerde

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