Karar verildi bir gün ölüp gideceksin
Karanlıkta sönen mum misali biteceksin
Kanından fışkıran asalet gibi göreceksin
Şu fani hayatta tek gerçek öleceksin
Keşke hiç olmasaydım toprak olsaydım
Son dem göğe yükselen ruh misali
Suya hasret çorak toprak visali
Annesine kavuşan yetim timsali
Şu adi hayatta tek gerçek öleceksin
Keşke hiç olmasaydım toprak olsaydım
Sondu basit sevgim bütün dünyam
Bende Herseyden öte rüyam
Malesef anlamadın sevgiden hülyam
Şu cani hayatta tek gerçek öleceksin
Keşke hiç olmasaydım toprak olsaydım
Rol ise ölürdüm yok olurdum aslımdan
Huzurda umutta umurda sen asrımda
Özümde anımda ruhumda sen aslında
Şu sani dünyada tek gerçek öleceksin
Keşke hiç olmasaydım toprak olsaydım
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.