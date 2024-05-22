Karar ve­ril­di bir gün ölüp gi­de­cek­sin

Ka­ran­lık­ta sönen mum mi­sa­li bi­te­cek­sin

Ka­nın­dan fış­kı­ran asa­let gibi gö­re­cek­sin

Şu fani ha­yat­ta tek ger­çek öle­cek­sin

Keşke hiç ol­ma­say­dım top­rak ol­say­dım

Son dem göğe yük­se­len ruh mi­sa­li

Suya has­ret çorak top­rak vi­sa­li

An­ne­si­ne ka­vu­şan yetim tim­sa­li

Şu adi ha­yat­ta tek ger­çek öle­cek­sin

Keşke hiç ol­ma­say­dım top­rak ol­say­dım

Sondu basit sev­gim bütün dün­yam

Bende Her­sey­den öte rüyam

Ma­le­sef an­la­ma­dın sev­gi­den hül­yam

Şu cani ha­yat­ta tek ger­çek öle­cek­sin

Keşke hiç ol­ma­say­dım top­rak ol­say­dım

Rol ise ölür­düm yok olur­dum as­lım­dan

Hu­zur­da umut­ta umur­da sen as­rım­da

Özüm­de anım­da ru­hum­da sen as­lın­da

Şu sani dün­ya­da tek ger­çek öle­cek­sin

Keşke hiç ol­ma­say­dım top­rak ol­say­dım





