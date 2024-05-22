Makale Yazısı-

Top­rak
Prof. Dr. Mustafa Necati Dağlı

Prof. Dr. Mustafa Necati Dağlı

Karar ve­ril­di bir gün ölüp gi­de­cek­sin
Ka­ran­lık­ta sönen mum mi­sa­li bi­te­cek­sin
Ka­nın­dan fış­kı­ran asa­let gibi gö­re­cek­sin
Şu fani ha­yat­ta tek ger­çek öle­cek­sin
Keşke hiç ol­ma­say­dım top­rak ol­say­dım

Son dem göğe yük­se­len ruh mi­sa­li
Suya has­ret çorak top­rak vi­sa­li
An­ne­si­ne ka­vu­şan yetim tim­sa­li
Şu adi ha­yat­ta tek ger­çek öle­cek­sin
Keşke hiç ol­ma­say­dım top­rak ol­say­dım

Sondu basit sev­gim bütün dün­yam
Bende Her­sey­den öte rüyam
Ma­le­sef an­la­ma­dın sev­gi­den hül­yam
Şu cani ha­yat­ta tek ger­çek öle­cek­sin
Keşke hiç ol­ma­say­dım top­rak ol­say­dım

Rol ise ölür­düm yok olur­dum as­lım­dan
Hu­zur­da umut­ta umur­da sen as­rım­da
Özüm­de anım­da ru­hum­da sen as­lın­da
Şu sani dün­ya­da tek ger­çek öle­cek­sin
Keşke hiç ol­ma­say­dım top­rak ol­say­dım



# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mustafa Necati Dağlı - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL