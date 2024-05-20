NE ZAMAN HUZURA KAVUŞURUZ 



Konuştuğum birçok kişi huzursuzluktan bahsediyor. İçim sıkılıyor, ruhum daralıyor, kendimi iyi hissedemiyorum diyor. Evet, hepimizin huzura ihtiyacı var. İçsel huzur, insanın yaşam kalitesini doğrudan etkiler, etkiliyor da. İç huzur da duygu ve düşüncelerin dengeli yönetilmesi ile sağlanabilir. Ancak huzur sadece bireysel değil, toplumsal bir meseledir de. Toplumsal huzur, adil bir düzen, sosyal adalet ve insan haklarını yaşamakla olur. Dış yani sosyal huzura ulaşmanın yolu da kendimizle barış içinde olmamıza bağlı.

70li80 li yıllarda yokluklarla, alın teriyle, kanaatle yaşayan ve dinletilerle hayatı şekillenen bir nesil vardı. Onlar tabiatla iç içe sade bir hayatla huzur bulurdu. Şimdiki z kuşağı ise; dizilerle, oyunla, alışverişle, ekran ve sosyal medya bağımlılığıyla yaşıyor. Sanal alandaki yalanlara kanıyor, gerçek olanları da görüyor, kendisini kıyaslıyor. Erişemeyince mutsuz oluyor. Bu durum daha fazlasını istemeye yöneltiyor ve tatminsizlik oluşturuyor. Rahat olanlar da alıştığı bu hayata göre kimlik oluşturduğu için hep konfor alanında kalmak istiyor. Bu alan hep kazanmaya odaklı olduğundan ortak değerleri yok sayıyor ve toplumu bir arada tutan kültürel değerleri önemsemiyor. Kazanma dışında değeri olmayınca; güven olmuyor, nezaketi zayıflık, alçak gönüllüğü aptallık, iyi niyeti enayilik, fedakârlığı eziklik, arsızlığı özgüven, kazık atmayı maharet sayıyor ve orada huzura yer kalmıyor.

Öyle bir toplumda var olabilmek için; seni kullanmak isteyenlere ‘’hayır’’ diyebilmeli. Kendinize özsaygıyla, özgür iradenizle davranabilmeli. Emek hırsızlarına, zaman ve duygu hırsızlarına izin vermediğimizde ancak huzura erişiriz.

Öyle bir yerde insan başkalarının ahını almadan; dinen, hukuken, ahlaken yaptıklarında sorumlu olduğunu anlayarak ona göre davranmakla huzur bulabilir.

Güzel insanların değerleri ve amaçları vardır. Güzel insan kendini, haddini ve edebini bilir. Ancak sıradan insanların istek ve arzuları vardır. Had ve edep bilmez. İnsan kalitesi düşük olunca; hava atar, kibir satar, insan satar, reklam yapar, yalan atar. Kurnazlığın ve kötülüklerin kol gezdiği bir dünyada huzura giden yolun sadelikten geçtiğine inanıyorum. İnsan, layık olduğu yerde, kıymet bilenin yanında ve hak ettiği yerde olunca huzur bulur.

Günümüzde sevgi söylemleri ve sevgi günleri kırıla gidiyor. Samimi olmadıkları için av sahnesi gibi kullanılıyor. İnandırıcı değil. Özel günleri kutluyoruz ama sevgiyi değil, ticaretini yapıyoruz. Sözler değil, güzel davranışlarla desteklediğimizde gerçek sevgiye ve huzura erişiriz. Bu konuda Mevlana der ki; Gereğini yerine getirmedikçe, hikmetli söz insanda ödünç süslü elbiseye benzer.

Özellikle derdini derdi bilen ve anlayan insanların hayatında olması iyi bir enerji kaynağıdır. Ben insanda kusur değil, huzur ararım. Huzur için gönül ferah olmalı, kafa rahat olmalı. Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın, ben iyiliğe tutkunum. Kendim olup gerçek renklerimi göstermeliyim. Madem insan doğduk, olabileceğimiz en iyi insan olmaya çalışmalıyız derim.

Günün sözü: Bunalmış dertli insanlara söylenen güzel sözler ve samimi gülümsemelerle insanlar terapi(tedavi) olur. Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir. Bilin isterim.