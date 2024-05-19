Elveda demeyi sevmem diyordu
Hoşça kal demeye söz bırakmadı
Hıçkıra hıçkıra el ediyordu
Tebessüm edecek yüz bırakmadı
Gönül dünyam uğrayınca hışıma
Uymadı bir türlü içim dışıma
Kar yağıyor yıl on ik'ay başıma
Ömür mevsiminde yaz bırakmadı
Hayatta kimseyi kınaman aman
Dağlara sis çöker havaya duman
Sen de hak verirsin düştüğün zaman
Sancılı yürekte naz bırakmadı
Her şey değişiyor zaman akıyor
Hasret kalanları hasret yakıyor
Geriye dönerek insan bakıyor
Kimler bu ocağa köz bırakmadı
Senli yıllar gelir sevda dendi mi
Meyve daldan yağmur gökten indi mi
Teselli ederim kendi kendimi
Yelde savrulacak toz bırakmadı
Gamım, kasavetim, derdim çoğaldı
Garip Gözükara kimsesiz kaldı
Üstünde gezeni altına aldı
Yedi kara toprak iz bırakmadı
İKRAR, sf: 82, Ark yayınları, İstanbul
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(11 )
Nezihe Korkmazoğlu - Hayırlı olsun hemşehrim kalemimize sağlık.
Yakup Gümüş - Hayırlı olsun abi.Kaleminiz her daim bereketli olsun.
İbrahim Düger - Hayırlı olsun Sizi tebrik ederim kaleminiz daim olsun hocam
Adem Sağlam - Hayırlı olsun sevgili dostum kıymetli üstadım yolun acık kalemin hakdan Adaletten sevgiden barıştan kardeşlikten yana keskin olsun
Sevgiler saygılar...
Fatma Nişancı - Uğurlu olsun Hocam
Mehmet Yaman - Allah hayırlı eylesin. Okuyucusu bol olsun inşallah. Gönül dilinize sağlık.
Mehmet Osmanoğlu - Hayırlı olsun, emeğinize, yüreğinize sağlık abi
Şehmuz Çiçek - Hayır uğurlu olsun inşaallah
İsmail Koyuncu - Hayırlı uğurlu olsun inşallah kalemine yüreğine sağlık allahım hayırlı uzun ömürler versin inşallah
Ali Aksu - Hayırlı olsun hocam, Rabbim okuyucunuzu bol eylesin.
Cahit Günay - Kıymetli hocam sabırsızlıkla bekliyoruz. Rabbim okuyucusu bol olanlardan eylesin inşallah
Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.