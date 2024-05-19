El­ve­da de­me­yi sev­mem di­yor­du

Hoşça kal de­me­ye söz bı­rak­ma­dı

Hıç­kı­ra hıç­kı­ra el edi­yor­du

Te­bes­süm edecek yüz bı­rak­ma­dı

Gönül dün­yam uğ­ra­yın­ca hı­şı­ma

Uy­ma­dı bir türlü içim dı­şı­ma

Kar ya­ğı­yor yıl on ik'ay ba­şı­ma

Ömür mev­si­min­de yaz bı­rak­ma­dı

Ha­yat­ta kim­se­yi kı­na­man aman

Dağ­la­ra sis çöker ha­va­ya duman

Sen de hak ve­rir­sin düş­tü­ğün zaman

San­cı­lı yü­rek­te naz bı­rak­ma­dı

Her şey de­ği­şi­yor zaman akı­yor

Has­ret ka­lan­la­rı has­ret ya­kı­yor

Ge­ri­ye dö­ne­rek insan ba­kı­yor

Kim­ler bu ocağa köz bı­rak­ma­dı

Senli yıl­lar gelir sevda dendi mi

Meyve dal­dan yağ­mur gök­ten indi mi

Te­sel­li ede­rim kendi ken­di­mi

Yelde sav­ru­la­cak toz bı­rak­ma­dı

Gamım, ka­sa­ve­tim, der­dim ço­ğal­dı

Garip Gö­zü­ka­ra kim­se­siz kaldı

Üs­tün­de ge­ze­ni al­tı­na aldı

Yedi kara top­rak iz bı­rak­ma­dı

İKRAR, sf: 82, Ark ya­yın­la­rı, İstan­bul