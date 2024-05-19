Makale Yazısı-

İZ BI­RAK­MA­DI
Mehmet Gözükara

Mehmet Gözükara

El­ve­da de­me­yi sev­mem di­yor­du
Hoşça kal de­me­ye söz bı­rak­ma­dı
Hıç­kı­ra hıç­kı­ra el edi­yor­du
Te­bes­süm edecek yüz bı­rak­ma­dı

Gönül dün­yam uğ­ra­yın­ca hı­şı­ma
Uy­ma­dı bir türlü içim dı­şı­ma
Kar ya­ğı­yor yıl on ik'ay ba­şı­ma
Ömür mev­si­min­de yaz bı­rak­ma­dı

Ha­yat­ta kim­se­yi kı­na­man aman
Dağ­la­ra sis çöker ha­va­ya duman
Sen de hak ve­rir­sin düş­tü­ğün zaman
San­cı­lı yü­rek­te naz bı­rak­ma­dı

Her şey de­ği­şi­yor zaman akı­yor
Has­ret ka­lan­la­rı has­ret ya­kı­yor
Ge­ri­ye dö­ne­rek insan ba­kı­yor
Kim­ler bu ocağa köz bı­rak­ma­dı

Senli yıl­lar gelir sevda dendi mi
Meyve dal­dan yağ­mur gök­ten indi mi
Te­sel­li ede­rim kendi ken­di­mi
Yelde sav­ru­la­cak toz bı­rak­ma­dı

Gamım, ka­sa­ve­tim, der­dim ço­ğal­dı
Garip Gö­zü­ka­ra kim­se­siz kaldı
Üs­tün­de ge­ze­ni al­tı­na aldı
Yedi kara top­rak iz bı­rak­ma­dı

İKRAR, sf: 82, Ark ya­yın­la­rı, İstan­bul

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(11)
11

Nezihe Korkmazoğlu - Hayırlı olsun hemşehrim kalemimize sağlık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mayıs 14:23
10

Yakup Gümüş - Hayırlı olsun abi.Kaleminiz her daim bereketli olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mayıs 14:00
09

İbrahim Düger - Hayırlı olsun Sizi tebrik ederim kaleminiz daim olsun hocam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mayıs 13:59
08

Adem Sağlam - Hayırlı olsun sevgili dostum kıymetli üstadım yolun acık kalemin hakdan Adaletten sevgiden barıştan kardeşlikten yana keskin olsun

Sevgiler saygılar...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mayıs 13:56
06

Mehmet Yaman - Allah hayırlı eylesin. Okuyucusu bol olsun inşallah. Gönül dilinize sağlık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mayıs 13:54
05

Mehmet Osmanoğlu - Hayırlı olsun, emeğinize, yüreğinize sağlık abi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mayıs 13:53
03

İsmail Koyuncu - Hayırlı uğurlu olsun inşallah kalemine yüreğine sağlık allahım hayırlı uzun ömürler versin inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mayıs 13:52
02

Ali Aksu - Hayırlı olsun hocam, Rabbim okuyucunuzu bol eylesin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mayıs 13:51
01

Cahit Günay - Kıymetli hocam sabırsızlıkla bekliyoruz. Rabbim okuyucusu bol olanlardan eylesin inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mayıs 13:28
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Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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