Huda’nın bir lütfu, Elbistan’da yüzeye çıkar
Maraş, Osmaniye, Adana’dan Akdeniz’e akar
Berrak suyun, yazın sıcağında abıhayat kokar
Doğu Akdeniz’i yeşile belersin Ceyhan Nehri
Aktığın vadide neredeyse bir düzine göl bağlı
Enerjinle aydınlanır, üşümez şehirli ve dağlı
Tüm sanayinin ömrü kesintisiz enerjine bağlı
Teknolojinin eseriyle yaşatırsın Ceyhan Nehri
Engizek’in, Binboğa’nın karı membaın besler
Suyundan emen bitkiler, allanıp vatanı süsler
Suyun Amikova, Çukurova ve bu yanını ıslar
Kuru sapı, çeri çöpü büyütürsün Ceyhan Nehri
Yudumda susuzluktan yananın canını kurtarır
Suyunun cazibesiyle ormanların kıralı sırtarır
Azmalar plastiği, kimyasalı içine atıp kaytarır
Canlının canını, kanını taşırsın Ceyhan Nehri
Düşman sinsi, suyu uyutur kendisi hep uyanık
Maden, petrol, suyun, yaylanın üzerine konuk
Bölgenin hasretinden, düşmanın bağrı yanık
Düşmanı göyündürüp ya karsın Ceyhan Nehri
Alaüddevle, Fatih, Yavuz’un kanında varsın
Ülkeye katma değerinle büyük oranda karsın
Yangını söndüren yağmursun, çiğsin, karsın
Taşı, kili, toprağı mayalarsın Ceyhan Nehri
Su zerrelerinin coşkusunda gökkuşağı doğar
Gökkuşağının rengi, gönlümü, kalbimi ovar
Buhar zerreleri rahmeti gönül bağıma yağar
Karataş kalpleri yumuşatırsın Ceyhan Nehri
Kıymetini bilmeyene lanet okumak geliyor
Suyunun yanlış kullanılması kalbimi deliyor
Kadirsiz, kıymetsiz düz yolda naçar kalıyor
Arı duru suyun zehirlenmesin Ceyhan Nehri
Temiz Hüseyin asırlar boyu seyrine doymaz
Yerine Amazon’u, Nil’i hiçbir nehri koymaz
Benim olmayanı yakut aksa nehirden saymaz
Kraliçelik saltanatın yıkılamaz Ceyhan Nehri
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.