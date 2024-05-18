Makale Yazısı-

CEY­HAN NEHRİ
Prof. Dr. Hüseyin Temiz

Prof. Dr. Hüseyin Temiz

Huda’nın bir lütfu, El­bis­tan’da yü­ze­ye çıkar
Maraş, Os­ma­ni­ye, Adana’dan Ak­de­niz’e akar
Ber­rak suyun, yazın sı­ca­ğın­da abı­ha­yat kokar
Doğu Ak­de­niz’i ye­şi­le be­ler­sin Cey­han Nehri

Ak­tı­ğın va­di­de ne­re­dey­se bir dü­zi­ne göl bağlı
Ener­jin­le ay­dın­la­nır, üşü­mez şe­hir­li ve dağlı
Tüm sa­na­yi­nin ömrü ke­sin­ti­siz ener­ji­ne bağlı
Tek­no­lo­ji­nin ese­riy­le ya­şa­tır­sın Cey­han Nehri

En­gi­zek’in, Bin­bo­ğa’nın karı mem­ba­ın bes­ler
Su­yun­dan emen bit­ki­ler, al­la­nıp va­ta­nı süs­ler
Suyun Ami­ko­va, Çu­ku­ro­va ve bu ya­nı­nı ıslar
Kuru sapı, çeri çöpü bü­yü­tür­sün Cey­han Nehri

Yu­dum­da su­suz­luk­tan ya­na­nın ca­nı­nı kur­ta­rır
Su­yu­nun ca­zi­be­siy­le or­man­la­rın kı­ra­lı sır­ta­rır
Az­ma­lar plas­ti­ği, kim­ya­sa­lı içine atıp kay­ta­rır
Can­lı­nın ca­nı­nı, ka­nı­nı ta­şır­sın Cey­han Nehri

Düş­man sinsi, suyu uyu­tur ken­di­si hep uya­nık
Maden, pet­rol, suyun, yay­la­nın üze­ri­ne konuk
Böl­ge­nin has­re­tin­den, düş­ma­nın bağrı yanık
Düş­ma­nı gö­yün­dü­rüp ya­ kar­sın Cey­han Nehri

Ala­üd­dev­le, Fatih, Yavuz’un ka­nın­da var­sın
Ül­ke­ye katma de­ğe­rin­le büyük oran­da kar­sın
Yan­gı­nı sön­dü­ren yağ­mur­sun, çiğ­sin, kar­sın
Taşı, kili, top­ra­ğı ma­ya­lar­sın Cey­han Nehri

Su zer­re­le­ri­nin coş­ku­sun­da gök­ku­şa­ğı doğar
Gök­ku­şa­ğı­nın rengi, gön­lü­mü, kal­bi­mi ovar
Buhar zer­re­le­ri rah­me­ti gönül ba­ğı­ma yağar
Ka­ra­taş kalp­le­ri yu­mu­şa­tır­sın Cey­han Nehri

Kıy­me­ti­ni bil­me­ye­ne lanet oku­mak ge­li­yor
Su­yu­nun yan­lış kul­la­nıl­ma­sı kal­bi­mi de­li­yor
Ka­dir­siz, kıy­met­siz düz yolda naçar ka­lı­yor
Arı duru suyun ze­hir­len­me­sin Cey­han Nehri

Temiz Hü­se­yin asır­lar boyu sey­ri­ne doy­maz
Ye­ri­ne Ama­zon’u, Nil’i hiç­bir nehri koy­maz
Benim ol­ma­ya­nı yakut aksa ne­hir­den say­maz
Kra­li­çe­lik sal­ta­na­tın yı­kı­la­maz Cey­han Nehri

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